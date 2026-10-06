İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup mücadelesinde Çekya'yı konuk ediyor. Son maçında Hırvatistan'ı 7-0'lık tarihi skorla geçen İngilizler, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İngiltere - Çekya karşılaşmasının başlama saati ve yayın kanalı merak edilirken, mücadele 21.45'te A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İngiltere - Çekya maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden İngiltere ile Çekya, 6 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek. İngiltere, son maçında Hırvatistan'ı 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Şimdi gözler Wembley'de oynanacak İngiltere - Çekya karşılaşmasına çevrildi. Futbolseverler ise maç öncesinde "İngiltere - Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "İngiltere - Çekya canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Mücadele 21.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere - Çekya maçı 6 Ekim 2026 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup mücadelesi İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

İNGİLTERE - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE - ÇEKYA CANLI İZLE

İngiltere - Çekya karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde A Spor'un resmi yayınını takip edebilir.

A Spor resmi yayın akışı

İNGİLTERE HIRVATİSTAN'I 7-0 MAĞLUP ETTİ

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında Hırvatistan karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti. Bu sonuç Hırvatistan'ın tarihindeki en farklı erkek milli takım yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'nin gollerini Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Morgan Rogers ve Anthony Gordon kaydetti. Kane ve Saka mücadelede ikişer kez fileleri havalandırdı.

Bu farklı galibiyetin ardından İngiltere, gruptaki iddiasını güçlendirdi ve Çekya karşılaşmasına moralli şekilde çıkmaya hazırlanıyor.

İNGİLTERE - ÇEKYA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

İngiltere, Hırvatistan karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından gözünü Çekya maçına çevirdi. Son iki maçında rakip filelere toplam 9 gol gönderen ve kalesinde gol görmeyen İngiliz ekibi, Wembley'de de galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Çekya ise İngiltere karşısında zorlu bir deplasman sınavı verecek. İki takımın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki mücadelesi, grubun sıralaması açısından da önem taşıyor.

HARRY KANE TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

İngiltere'nin kaptanı Harry Kane, Çekya karşılaşmasında önemli bir rekora daha yaklaşacak. Kane'in bu mücadelede forma giymesi halinde milli takım kariyerindeki maç sayısını artırması bekleniyor. İngiliz yıldız, Hırvatistan karşısında da iki gol atarak takımının 7-0'lık tarihi galibiyetinde önemli rol oynadı.

İNGİLTERE - ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE (TIKLA-TAKİP ET)