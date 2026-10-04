UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Ligi 1. Grup'ta Malta ile Andorra karşı karşıya gelecek. İki takımın da yükselmeyi garantilediği grupta gözler Ta' Qali'deki mücadeleye çevrildi. Peki Malta - Andorra maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve tüm detayları.

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Malta ile Andorra, 4 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Grupta yükselmeyi garantileyen iki takım, prestij ve namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Malta - Andorra maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Malta - Andorra maçı canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Malta - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri ve tüm detaylar...

MALTA - ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup'ta oynanacak Malta - Andorra maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

MALTA - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA?

Malta - Andorra karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

MALTA - ANDORRA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Malta ile Andorra, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup'ta mücadele ediyor. İki takım da grupta yükselmeyi garantilediği için 4 Ekim'deki karşılaşma açısından küme düşme ya da yükselme anlamında büyük bir risk bulunmuyor. UEFA'nın güncel fikstüründe Malta - Andorra karşılaşması D1 grubunun dördüncü maç günü kapsamında yer alıyor.

Malta turnuvaya Andorra deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı. Malta'nın ardından Cebelitarık karşısında aldığı beraberlik, takımın gruptaki konumunu güçlendirdi. Andorra ise Malta karşısındaki mağlubiyetin ardından Cebelitarık ile golsüz berabere kaldı.

MALTA'NIN HEDEFİ NAMAĞLUP SERİYİ SÜRDÜRMEK

Malta, Andorra karşısında uzun süredir devam eden üstünlüğünü sürdürmek istiyor.

İki ülke milli takımları daha önce birçok kez karşı karşıya gelirken Malta, Andorra karşısında henüz mağlubiyet yaşamadı. Bu nedenle Malta cephesi, Ta' Qali'deki mücadeleyi de kazanarak rakibine karşı kurduğu üstünlüğü devam ettirmeyi hedefliyor. İlk maçta Andorra'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Malta, bu kez kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak.

ANDORRA RÖVANŞ PEŞİNDE

Andorra ise Malta karşısındaki kötü seriye son vermek istiyor.

İki takım arasındaki son resmi karşılaşmada Malta'nın 2-1'lik galibiyet elde etmesi, Andorra açısından rövanş niteliğinde bir mücadeleyi beraberinde getiriyor. UEFA'nın resmi fikstüründe de 4 Ekim'deki karşılaşma, D Ligi 1. Grup'un dördüncü maç günü olarak yer alıyor.

Andorra'nın amacı deplasmanda alacağı galibiyetle hem Malta karşısındaki seriye son vermek hem de turnuvayı güçlü bir sonuçla sürdürmek.

MALTA - ANDORRA REKABETİNDE MALTA ÜSTÜNLÜĞÜ

Malta ile Andorra arasındaki rekabette Malta'nın belirgin üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın 2026/27 Uluslar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında da kazanan taraf Malta oldu. Malta, deplasmanda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. Bu kez iki takım Malta'da karşılaşacak. Ev sahibi ekip, kendi sahasında da kazanarak Andorra karşısındaki üstünlüğünü sürdürmek istiyor.

MALTA - ANDORRA MAÇI CANLI SKOR EKRANI