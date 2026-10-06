Belarus, Finlandiya karşısında 3 puanı tek golle aldı!
UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta maçında Belarus sahasında Finlandiya'yı konuk etti. Belarus bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Belarus sahasında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Belarus bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Belarus'a galibiyeti getiren golü, henüz 1. dakikada Shumanskiy kaydetti.
Bu maçın ardından Belarus grubunda 7 puanla 3. sırada bulunuyır. Finlandiya ise averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor.