Estonya-Bulgaristan karşılaşmasıyla UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta son hafta heyecanı yaşanacak. Son maçına yenilgisiz giren ev sahibi Estonya ile son karşılaşmasında ağır bir yenilgi alan Bulgaristan kozlarını paylaşacak. Maç hangi gün, kaçta ve nerede? İşte detaylar...

Estonya ile Bulgaristan, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'un son haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Estonya, ilk 5 maçında topladığı puanlarla üst sıralarda kendisine yer bulurken Bulgaristan deplasmanda kazanarak turnuvaya galibiyetle veda etmeyi hedefliyor. Peki, Estonya-Bulgaristan maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

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ESTONYA-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Estonya-Bulgaristan maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'un 6. hafta karşılaşmasına Estonya'nın başkenti Tallinn'de bulunan A. Le Coq Arena ev sahipliği yapacak.

ESTONYA-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının Türkiye yayınlarında Turkuvaz Medya bünyesindeki kanallar da yer alıyor. Ancak Estonya-Bulgaristan maçı için Türkiye'de yayın yapılacak kanal konusunda doğrulanmış bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmanın hangi kanalda veya platformda canlı yayımlanacağı kesinleşmiş değil.

ULUSLAR LİGİ C LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

Estonya, grupta oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 9 puan topladı. Ev sahibi ekip, bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Bulgaristan ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 4 puan elde etti.

Son hafta öncesinde İzlanda 11 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Estonya 9 puanla ikinci, Bulgaristan 4 puanla üçüncü ve Lüksemburg 3 puanla son sırada bulunuyor. Böylece son karşılaşmalar öncesinde gruptaki sıralama mücadelesi devam ediyor.