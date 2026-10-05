Türkiye maçının ardından Roberto Mancini: Montella iyi iş çıkarıyor!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde A Milli Takımımız'ı 3-1 mağlup olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde A Milli Takımımız'ı 3-1 mağlup olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mancini, "Türkiye yine iyi mücadele etti ama İtalya olarak kazandığımız için mutluyuz. Grupta durumumuz ne olacak göreceğiz, henüz net bir şey söylemek için erken.



Değişiklikler yapmış olsak da yorgunluk vardı. Maçın başında zorlandık ama 1-1'den sonra iyiydik.



İki oyuncumuz sarı kart görmüştü ve hakem onlara tekrar sarı kart göstermeye niyetli görünüyordu, bu yüzden onları oyundan aldım.



Takım olarak oynadığımız oyunu gerçekten çok beğendim, benim için eksik olan Vialli'ydi."



MANCINI'DEN MONTELLA'YA ÖVGÜ



Ben Vincenzo Montella'nın çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Dünya Kupası'na taşıdı bu takımı, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne taşıdı. Türk Millî Takımı'nın iyi oynadığını ve çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok önemli 3 oyuncusu yoktu ve ister istemez takımlar bunun bedelini ödemek zorunda kalıyorlar."