UEFA Uluslar Ligi B Grubu 4. Grup'ta heyecan devam ediyor. Romanya ile İsveç, grubun 4. hafta maçında Arena Naționala'da karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler “Romanya - İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri...

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. B Grubu 4. Grup'ta mücadele eden Romanya ile İsveç, 4. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Arena Naționala'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise "Romanya - İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu geliyor. Grupta üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İsveç, elde ettiği puanlarla liderlik koltuğunda bulunurken Romanya kritik mücadelede hem puan tablosunda avantaj elde etmek hem de taraftarı önünde moral kazanmak istiyor.

ROMANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Romanya - İsveç maçı, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.

ROMANYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya - İsveç karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.

ROMANYA - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya - İsveç maçı A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, A Para üzerinden takip edilebilecek.

ROMANYA - İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE

İSVEÇ ZİRVEDE YER ALIYOR

İsveç, UEFA Uluslar Ligi B4 Grubu'nda mücadele öncesinde zirvede bulunuyor. İsveç, ilk maçında Romanya'yı 2-1 mağlup ederken ikinci karşılaşmasında Polonya'yı 3-1 yenmişti. Üçüncü maçında ise Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla İsveç, grupta önemli bir avantaj elde etti. Teknik direktör Graham Potter'ın öğrencileri, Romanya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ancak İsveç cephesinde milli ara öncesinde sakatlık ve hastalık problemleri de gündeme geldi. Takım doktoru Jonas Werner'in açıklamasına göre bazı oyuncular hastalık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Alexander Isak da Romanya karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan ayrılmıştı.

ROMANYA İÇİN KRİTİK KARŞILAŞMA

Ev sahibi Romanya açısından İsveç karşılaşmasının önemi oldukça büyük. Grupta istediği sonuçları alamayan Romanya, sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak üst sıralarla arasındaki farkı azaltmak istiyor.

İsveç karşısında alınacak bir yenilgi ise Romanya'nın grupta liderlik ve doğrudan üst lige yükselme umutlarını ciddi şekilde zora sokabilir. İki takım daha önce bu Uluslar Ligi sezonunda karşı karşıya gelmiş ve İsveç, sahasında oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

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