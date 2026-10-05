Kuzey İrlanda - Gürcistan maçı 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'taki kritik karşılaşmanın başlama saati, yayın kanalı ve maç öncesi detayları merak ediliyor. İşte Kuzey İrlanda - Gürcistan maçı canlı yayın bilgileri ve takımların son durumu.

Kuzey İrlanda - Gürcistan maçı canlı anlatım linki...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kuzey İrlanda ile Gürcistan, kritik karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Windsor Park'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. İlk üç karşılaşmada topladığı puanlarla grubun zirvesine yerleşen Kuzey İrlanda, taraftarı önünde kazanarak liderliğini korumayı hedefliyor. Gürcistan ise zorlu deplasmanda alacağı sonuçla gruptaki konumunu iyileştirmek istiyor. Kuzey İrlanda - Gürcistan maçı detayları haberimizde...

KUZEY İRLANDA - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Kuzey İrlanda - Gürcistan maçı, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.

KUZEY İRLANDA - GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Kuzey İrlanda - Gürcistan karşılaşması, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

KUZEY İRLANDA - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kuzey İrlanda - Gürcistan maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

KUZEY İRLANDA - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Kuzey İrlanda - Gürcistan mücadelesi, Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacak.

KUZEY İRLANDA GRUPTA LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Michael O'Neill yönetimindeki Kuzey İrlanda, UEFA Uluslar Ligi'nde dikkat çeken bir başlangıç yaptı. İlk üç maçında yenilgi yaşamayan ekip, 7 puanla B Ligi 2. Grup'ta ilk sırada bulunuyor.

Kuzey İrlanda, 25 Eylül'de Gürcistan'ı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Ardından Macaristan ile golsüz berabere kalan Yeşil Beyazlılar, Ukrayna karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle çıkışını sürdürdü.

Üç maçta kalesini gole kapatan Kuzey İrlanda, savunma performansıyla da öne çıkıyor. Windsor Park'ta oynayacağı Gürcistan karşılaşmasında da aynı disiplinli görüntüyü sahaya yansıtmak isteyen ev sahibi ekip, A Ligi'ne yükselme hedefi doğrultusunda önemli bir fırsat yakalamış durumda.

GÜRCİSTAN KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Gürcistan, Kuzey İrlanda karşısında zorlu bir sınava çıkacak. İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olan konuk ekip, bu kez deplasmanda puan alarak gruptaki durumunu değiştirmeyi amaçlıyor.

Kuzey İrlanda'nın savunmada gösterdiği etkili performans, Gürcistan'ın işini zorlaştırabilecek unsurlar arasında bulunuyor. Konuk takımın özellikle hücumda daha üretken olması ve yakaladığı fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Ev sahibi ekibin formu ve grup liderliği avantajı dikkat çekerken Gürcistan'ın nasıl bir oyun planıyla sahaya çıkacağı merak ediliyor.

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