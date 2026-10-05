UEFA Uluslar Ligi B Grubu 4. Grup'ta kritik bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. İkinci sıradaki Bosna Hersek, kendisini bir puan geriden takip eden Polonya'yı 5 Ekim Pazartesi günü sahasında ağırlayacak. Zenica'daki Bilino Polje'de oynanacak mücadele öncesinde “Bosna Hersek - Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Bosna Hersek - Polonya maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu 4. Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Bosna Hersek ile Polonya karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki puan farkının yalnızca bir olması, Zenica'daki karşılaşmanın önemini daha da artırıyor. Bosna Hersek ilk üç maçta 5 puan toplarken Polonya'nın hanesinde 4 puan bulunuyor. İsveç'in 7 puanla lider olduğu grupta Bosna Hersek ikinci, Polonya ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu nedenle pazartesi günü oynanacak mücadele, iki takım açısından da adeta altı puan değerinde.

BOSNA HERSEK - POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

Bosna Hersek - Polonya maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.

BOSNA HERSEK - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bosna Hersek - Polonya karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

BOSNA HERSEK - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bosna Hersek - Polonya maçının Türkiye'deki yayın bilgileri için güncel yayın rehberlerinde S Sport Plus öne çıkıyor.

BOSNA HERSEK YENİLGİSİZLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sergej Barbarez yönetimindeki Bosna Hersek, Uluslar Ligi'nde ilk üç maçta mağlubiyet yaşamadı ve 5 puan topladı.

Turnuvaya Polonya karşısında aldığı golsüz beraberlikle başlayan Bosna Hersek, ikinci maçında Romanya'yı deplasmanda 4-2 mağlup ederek dikkat çekti. Ancak İsveç karşısında oynadığı son mücadelede galibiyete ulaşamadı.

Bosna Hersek, İsveç karşısında Viktor Gyökeres'in golüyle geriye düşmesine rağmen Kerim Alajbegovic'in son bölümde attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 5'e yükselten Bosna Hersek, Polonya karşısında kazanarak hem rakibiyle arasındaki farkı açmak hem de lider İsveç'e yaklaşmak istiyor.

POLONYA ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Polonya ise 4 puanla grubun üçüncü sırasında bulunuyor. Konuk ekip için Bosna Hersek deplasmanı, üst sıralardaki yerini korumak ve liderlik yarışında iddiasını sürdürmek açısından kritik önem taşıyor.

Polonya, turnuvaya Bosna Hersek ile 0-0 berabere kalarak başladı. Ardından İsveç'e 3-1 mağlup olan ekip, sonrasında Romanya'yı 3-1 yenerek toparlanma sinyali verdi.

Polonya, son maçında ise İsveç ile 1-1 berabere kaldı. Michal Probierz'in öğrencileri, Zenica'dan galibiyetle dönmeleri halinde puanını 7'ye çıkararak Bosna Hersek'in önüne geçme fırsatı yakalayacak.

BOSNA HERSEK - POLONYA MAÇI CANLI SKOR EKRANI