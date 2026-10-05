UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk 3 maçından da mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın mücadelede 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk 3 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrılan Türkiye, İtalya ile deplasmanda galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

TEK HEDEF GALİBİYET

A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybeden ve puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, mağlubiyet serisine son vermek için İtalya deplasmanına çıkacak. Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak. Ay-yıldızlılarda Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.

ARDA VE BARIŞ CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda Belçika maçından gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, İtalya karşısında forma giyemeyecek. İki futbolcu izinli olarak kamptan ayrıldı. Daha önce de Orkun Kökçü ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

MONTELLA'NIN 40. MÜSABAKASI

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 30'u resmi, 9'u da özel olmak üzere 39 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 21 galibiyet elde ederken, 13 kez yenildi, 5 defa da berabere kaldı.

658'İNCİ RANDEVU

A Milliler, 368'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 657 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken, 246 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 907 gol kaydederken, kalesinde ise 940 gole engel olamadı.

İTALYA'YI YENEMEDİK

A Milli Takım, İtalya ile tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, İtalya'ya karşı oynadığı maçlarda 5 beraberlik, 12 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye'nin 11 golüne, İtalya 33 golle karşılık verdi.

MİLLİLER GALİP GELMEYİ UNUTTU

A Milli Futbol Takımı, son dönemde çıktığı karşılaşmalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Milliler, oynadığı son 6 müsabakada 1 galibiyet elde ederken, 5 kez de mağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu süreçte Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya da 3-0 yenilirken, tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla kazandı.

EMİRHAN YARIDA BIRAKTI

A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi sakatlık gelişmesi yaşandı. Dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, dünkü antrenmanda aynı bölgedeki şikayetinin yeniden oluşması üzerine çalışmayı yarıda bıraktı.

KADRODA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Bugün İtalya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Belçika karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gidecek. Belçika maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler'in yerine Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Deniz Gül forma giyecek. Bartuğ Elmaz'ın yerine de Salih Özcan'ın 11'de oynaması bekleniyor.

İŞTE İTALYA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İTALYA: DONNARUMMA, KAYODE, SCALVINI, BASTONI, CALAFIORI, BARELLA, TONALI, FRATTESI, VERGARA, ESPOSITO, KEAN

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, MERİH, ABDÜLKERİM, FERDİ, KEREM, SALİH, YUNUS, İSMAİL, OĞUZ, DENİZ