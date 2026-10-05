İtalya-Türkiye maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya-Türkiye maçı saat 21.45'te ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte milli maç canlı yayın ve ATV HD izleme ekranı...

ATV CANLI YAYIN – İtalya-Türkiye maçı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Milliler, İtalya deplasmanında kritik mücadeleye çıkarken futbolseverler de maçın yayın bilgilerini araştırıyor. "İtalya-Türkiye maçı canlı izle", "ATV canlı izle", "milli maç canlı izle" ve "İtalya Türkiye HD izle" aramaları karşılaşma öncesinde öne çıkarken, mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte İtalya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir sorularının yanıtları...

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

İtalya-Türkiye maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım'ın mücadelesi Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya-Türkiye maçı Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Türkiye karşılaşması ATV'den canlı yayınlanacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | ATV CANLI YAYIN

İtalya-Türkiye maçını internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, ATV'nin resmi canlı yayın ekranını kullanabilir. ATV'nin resmi canlı yayın sayfasında televizyon yayını internet üzerinden de izlenebiliyor. Platform, canlı yayının bilgisayar, telefon, tablet ve Smart TV üzerinden takip edilebildiğini belirtiyor.

İtalya-Türkiye maçı canlı yayın için:

ATV resmi canlı yayın ekranı

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. İtalya-Türkiye maçı ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı herhangi bir ücretli spor platformuna üyelik gerekmeksizin ATV üzerinden takip edebilecek.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya-Türkiye karşılaşmasına Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ DURUMU

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçında istediği sonuçları alamadı. Milliler ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 4-1, üçüncü maçında ise Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Türkiye, İtalya deplasmanında gruptaki ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | ATV HD YAYIN

A Milli Takım'ın İtalya deplasmanındaki kritik mücadelesini takip etmek isteyenler, ATV canlı yayın ekranı üzerinden karşılaşmayı izleyebilir.

ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın, televizyon yayınıyla eş zamanlı olarak internet üzerinden de takip edilebiliyor.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN