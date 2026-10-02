Faroe Adaları-Slovakya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta gözler Faroe Adaları-Slovakya karşılaşmasına çevrildi. İlk iki maçındada 1'er puan alan Faroe Adaları, 2 maçını da kazanan Slovakya karşısında sürpriz kovalayacak. Peki Faroe Adaları-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...