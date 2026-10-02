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Faroe Adaları-Slovakya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta gözler Faroe Adaları-Slovakya karşılaşmasına çevrildi. İlk iki maçındada 1'er puan alan Faroe Adaları, 2 maçını da kazanan Slovakya karşısında sürpriz kovalayacak. Peki Faroe Adaları-Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

Giriş Tarihi:
Faroe Adaları-Slovakya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Faroe Adaları-Slovakya maçını takip etmek için tıklayınız...

Faroe Adaları-Slovakya, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Faroe Adaları-Slovakya maçı hangi kanalda?

FAROE ADALARI-SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta oynanacak Faroe Adaları-Slovakya karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

FAROE ADALARI-SLOVAKYAMAÇI HANGİ KANALDA?

Faroe Adaları-Slovakya karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayını bulunmuyor.

SLOVAKYA 3'TE 3 PEŞİNDE

UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 2 maçı da kazanan Slovakya, Faroe Adaları deplasmanında da galip gelerek liderlik konusunda büyük bir avantaj yakalamayı hedefliyor.

2 beraberliği bulunan Faroe Adaları ise evinde galip gelerek liderlik iddiasını sürdürmek istiyor.

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