Fransa-Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki kritik mücadele 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak Fransa-Belçika maçı A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte maçın tüm detayları...

Fransa-Belçika maçını canlı izlemek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Fransa ile Belçika kozlarını paylaşacak. Fransa ile Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, İtalya karşısında aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından yeniden galibiyet ararken Belçika deplasmandaki rövanş için sahaya çıkacak. Fransa-Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı haberimizde...

FRANSA-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa-Belçika maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

FRANSA-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa-Belçika maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

FRANSA-BELÇİKA CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Fransa-Belçika maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı A Spor ekranlarından takip edebilecek. A Spor'un resmi canlı yayın sayfası üzerinden de kanal yayını internetten takip edilebilir.

FRANSA-BELÇİKA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fransa-Belçika maçı Türkiye'de A Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

FRANSA-BELÇİKA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Fransa, Zinedine Zidane yönetimindeki ilk UEFA Uluslar Ligi dönemine iyi başladı. Fransa, ilk iki maçında Türkiye ve Belçika'yı mağlup ederek 6 puan topladı.

Belçika karşısında deplasmanda 1-0 galip gelen Fransa, ardından Stade de France'da İtalya ile karşılaştı. 2 Ekim'deki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Alessandro Bastoni'nin golü İtalya'ya puanı getirirken Fransa da zirvedeki yerini korudu.

Fransa, Belçika karşılaşmasına grubun lideri olarak çıkıyor. Güncel puan durumunda Fransa'nın 7, Belçika'nın ise 6 puanı bulunuyor.

ZIDANE İLK İÇ SAHA GALİBİYETİNİ ARIYOR

Fransa'nın başına Didier Deschamps'ın ardından geçen Zinedine Zidane, milli takımın başındaki ilk döneminde dikkat çeken sonuçlara imza attı.

Zidane yönetimindeki Fransa, ilk üç maçında Türkiye'yi 1-0, Belçika'yı 1-0 mağlup ederken İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya beraberliği sonrasında gözler yeniden Stade de France'a çevrildi. Zidane, Belçika karşısında Fransa'nın başındaki ilk iç saha galibiyetini almak için takımının başında olacak.

FRANSA-BELÇİKA MAÇINDA MBAPPE OYNAYACAK MI?

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Türkiye karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Belçika maçında forma giyemeyecek. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın Belçika karşılaşmasında kadroda değişiklikler yapması bekleniyor. Ayrıca İtalya maçında kırmızı kart gören Dayot Upamecano da cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

BELÇİKA'DA DE BRUYNE VE TIELEMANS YOK

Belçika ise Fransa karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Belçika'nın önemli isimlerinden Kevin De Bruyne ve Youri Tielemans, cezaları nedeniyle Fransa karşısında forma giyemeyecek.

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