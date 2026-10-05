UEFA Uluslar Ligi heyecanı Kıbrıs Rum Kesimi-Letonya karşılaşmasıyla devam ediyor. İki takımın da gruptaki konumu açısından önem taşıyan mücadele 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Peki Kıbrıs Letonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Kıbrıs Rum Kesimi-Letonya maçı canlı takip et!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kıbrıs Rum Kesimi ile Letonya, grubun dördüncü maçında karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak puan durumundaki konumunu güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Kıbrıs Rum Kesimi-Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

KIBRIS RUM KESİMİ-LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Kıbrıs Rum Kesimi ile Letonya arasındaki UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup karşılaşması 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.

KIBRIS RUM KESİMİ-LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

GSP Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

KIBRIS RUM KESİMİ-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mevcut yayın programlarına göre karşılaşmanın Türkiye'de resmi yayıncısı bulunmuyor.

KIBRIS RUM KESİMİ GRUPTA KAÇINCI?

Kıbrıs Rum Kesimi, C Ligi 2. Grup'ta oynadığı üç maçta 4 puan topladı ve ikinci sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip turnuvadaki ilk maçında Karadağ'a 2-1 mağlup oldu. Ardından Letonya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kıbrıs Rum Kesimi, son karşılaşmasında ise Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir üç puan elde etti. Güncel puan tablosunda Karadağ 9 puanla lider durumda bulunurken Kıbrıs Rum Kesimi 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya karşısında kazanarak lider Karadağ ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.

LETONYA'NIN KAÇ PUANI VAR?

Letonya ise grubun ilk üç maçında 1 puan toplayabildi. İlk maçında Ermenistan'a 1-0 mağlup olan Letonya, ardından Kıbrıs Rum Kesimi ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak lider Karadağ'a 2-1 kaybeden Letonya, böylece üç maç sonunda 1 puanda kaldı. Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi karşısında kazanarak Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak ve gruptaki durumunu toparlamak istiyor.

KIBRIS RUM KESİMİ-LETONYA MAÇI CANLI SKOR EKRANI