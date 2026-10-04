UEFA Uluslar Ligi'nde Azerbaycan ile Litvanya karşı karşıya geliyor. Azerbaycan - Litvanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 4 Ekim 2026 Azerbaycan - Litvanya maçının saati, yayın kanalı ve tüm detayları.

Azerbaycan - Litvanya maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Azerbaycan ile Litvanya, 4 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı ilk iki maçta 4 puan toplayan Litvanya, Azerbaycan deplasmanında sahaya çıkacak. Azerbaycan ise üst üste aldığı iki beraberliğin ardından ilk galibiyetini almak istiyor. Peki Azerbaycan - Litvanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Azerbaycan – Litvanya maçı canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

AZERBAYCAN - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN?

Azerbaycan – Litvanya maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak.

AZERBAYCAN - LİTVANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

AZERBAYCAN - LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerbaycan – Litvanya maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

AZERBAYCAN - LİTVANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma UEFA'nın resmi maç bilgilerinde Bakü'deki 8KM Stadium'da gösteriliyor.

AZERBAYCAN - LİTVANYA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ