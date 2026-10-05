Ukrayna - Macaristan maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi B Grubu 2. Grup'taki mücadele saat 21.45'te başlayacak. İşte maçın yayın bilgileri ve iki takımın gruptaki son durumu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B2 Grubu'nda mücadele eden Ukrayna ile Macaristan, 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise "Ukrayna - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu geliyor. İki takım da geride kalan üç karşılaşmada 4'er puan topladı. Kuzey İrlanda'nın 7 puanla lider olduğu grupta Ukrayna averajla ikinci, Macaristan ise üçüncü sırada bulunuyor. Bu nedenle 5 Ekim'deki mücadele iki ekip açısından da kritik bir 90 dakikaya sahne olacak.

UKRAYNA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Ukrayna - Macaristan maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.

UKRAYNA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ukrayna - Macaristan karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

UKRAYNA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukrayna - Macaristan maçı S Sport kanalında yayınlanacak.

UKRAYNA RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Ukrayna, UEFA Uluslar Ligi'ne Macaristan deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Danylo Sikan'ın golüyle rakibini mağlup eden Ukrayna, turnuvaya üç puanla giriş yaptı.

Ancak bu galibiyetin ardından Ukrayna istediği sonuçları almakta zorlandı. Mavi-Sarılılar, Gürcistan ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Kuzey İrlanda karşısında sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

İlk üç maç sonunda 4 puanda kalan Ukrayna, Macaristan karşısında kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Teknik direktör Andrea Maldera'nın öğrencileri, özellikle son maçta aldıkları ağır yenilginin ardından taraftarlarına galibiyet armağan etmek istiyor.

MACARİSTAN'IN HEDEFİ RÖVANŞ

Macaristan açısından karşılaşmanın ayrı bir önemi bulunuyor. Turnuvanın ilk haftasında Ukrayna'ya sahasında 1-0 mağlup olan Macarlar, bu kez rakibine karşı rövanşı almak istiyor.

Macaristan ilk maçtaki yenilginin ardından toparlanarak puan hanesini 4'e çıkardı. Kuzey İrlanda'nın lider olduğu grupta Ukrayna ile aynı puana sahip olan Macaristan, deplasmanda alacağı galibiyetle rakibinin önüne geçme fırsatı yakalayacak.

Bu nedenle Turnava'daki mücadele yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda B2 Grubu'nda üst sıraların şekillenmesi açısından da büyük önem taşıyor.

UKRAYNA - MACARİSTAN MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA)