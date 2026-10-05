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İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson: İrlanda'da Filistin'e yönelik büyük bir destek var!

İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hallgrimsson, "İrlanda'da Filistin'e yönelik büyük bir destek var. Son 2 haftada yaşadıklarımızı hiçbir milli takımın yaşamasını istemem. Tüm organizasyonumuz büyük bir baskı altında kaldı." ifadelerini kullandı.

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İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson: İrlanda'da Filistin'e yönelik büyük bir destek var!

İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson flaş açıklamalarda bulundu. Hallgrimsson, "İrlanda'da Filistin'e yönelik büyük bir destek var. Son 2 haftada yaşadıklarımızı hiçbir milli takımın yaşamasını istemem. Tüm organizasyonumuz büyük bir baskı altında kaldı." dedi.

İŞTE O SÖZLER:

"İrlanda'da Filistin'e yönelik büyük bir destek var. Filistin'i bizim kadar güçlü destekleyen çok fazla ülke yok. Son 2 haftada yaşadıklarımızı hiçbir milli takımın yaşamasını istemem. Tüm organizasyonumuz büyük bir baskı altında kaldı. UEFA'nın devreye girip İsrail konusunda bazı önlemler alması gerekiyor."

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'ndan İsrail'e protesto!

#UEFA #İsrail #Filistin #İrlanda #İrlanda
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