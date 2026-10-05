İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson: İrlanda'da Filistin'e yönelik büyük bir destek var!

İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hallgrimsson, "İrlanda'da Filistin'e yönelik büyük bir destek var. Son 2 haftada yaşadıklarımızı hiçbir milli takımın yaşamasını istemem. Tüm organizasyonumuz büyük bir baskı altında kaldı." ifadelerini kullandı.

İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson flaş açıklamalarda bulundu. Hallgrimsson, "İrlanda'da Filistin'e yönelik büyük bir destek var. Son 2 haftada yaşadıklarımızı hiçbir milli takımın yaşamasını istemem. Tüm organizasyonumuz büyük bir baskı altında kaldı." dedi.

İŞTE O SÖZLER:

"İrlanda'da Filistin'e yönelik büyük bir destek var. Filistin'i bizim kadar güçlü destekleyen çok fazla ülke yok. Son 2 haftada yaşadıklarımızı hiçbir milli takımın yaşamasını istemem. Tüm organizasyonumuz büyük bir baskı altında kaldı. UEFA'nın devreye girip İsrail konusunda bazı önlemler alması gerekiyor."