A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir sınava çıkıyor. İlk üç maçından puan çıkaramayan ay-yıldızlılar, İtalya deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği mücadele 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te ATV'den şifresiz yayınlanacak.

Milli heyecan için geri sayım sona eriyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki İtalya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte milli maçın yayın bilgileri, hakemi, aday kadrosu ve mücadele öncesi tüm gelişmeler...

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya-Türkiye maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya-Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki İtalya deplasmanı, Türkiye'de futbolseverlerle ATV ekranlarından buluşacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya-Türkiye maçı ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.

⚽ İtalya 🇮🇹 - Türkiye 🇹🇷 🕘 Bu akşam 21.45 📺 #atv 🏟️ Renato Dall'Ara Stadyumu #Türkiye #İtalya #UEFA https://t.co/cQN6X9hC5N — atv (@atvcomtr) October 4, 2026

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya-Türkiye karşılaşması Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, zorlu İtalya deplasmanında UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçına çıkacak.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ DURUMU

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta istediği başlangıcı yapamadı. Milliler gruptaki ilk üç maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Türkiye henüz puanla tanışamadı ve grubun son sırasında bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekip ilk üç maçında yalnızca 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. İtalya ise gruptaki ilk üç maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan topladı ve üçüncü sırada yer aldı. Bu nedenle Bologna'da oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşması, iki takım açısından da grup sıralaması bakımından önem taşıyor.

İTALYA İLE 18. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı ile İtalya, tarihleri boyunca 17 kez karşı karşıya geldi. Milliler bu karşılaşmalarda İtalya karşısında 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Türkiye'nin İtalya'ya karşı galibiyeti bulunmuyor.

İki takım arasındaki geride kalan mücadelelerde Türkiye 11 gol atarken, İtalya 33 gol kaydetti. 5 Ekim'deki mücadele, iki ülke A milli futbol takımlarının tarihindeki 18. karşılaşma olacak. Türkiye, İtalya karşısında bu kez hem kötü ikili rekora son vermek hem de Uluslar Ligi'ndeki ilk puanlarını almak istiyor.

MİLLİLERİN 658. MAÇI

İtalya karşılaşması, A Milli Futbol Takımı'nın tarihindeki 658. maç olacak. Milliler bugüne kadar 368'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 657 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan 657 maçta A Milli Takım:

260 galibiyet

151 beraberlik

246 mağlubiyet

aldı. Bu karşılaşmalardan biri hükmen galibiyet olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlılar söz konusu maçlarda toplam 907 gol atarken, kalesinde 940 gol gördü. İtalya karşılaşmasıyla birlikte A Milli Takım, tarihindeki 658. müsabakasına çıkmış olacak.

VİNCENZO MONTELLA'NIN 40. MÜSABAKASI

İtalya karşılaşması, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella için de özel bir anlam taşıyor. İtalyan teknik adam, milli takımın başında şu ana kadar 39 karşılaşmaya çıktı.

Montella yönetimindeki A Milli Takım bu maçların:

21'ini kazandı

13'ünü kaybetti

5'inde berabere kaldı

Montella, İtalya karşısında sahaya çıkmasıyla birlikte A Milli Takım'ın başındaki 40. müsabakasına çıkacak. İtalyan teknik adam için karşılaşmanın ayrıca kendi ülkesine karşı oynanacak olması da dikkat çekici bir detay olacak.

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı'nın son dönemde aldığı sonuçlar da dikkat çekiyor. Milliler son 6 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Bu süreçte Türkiye:

Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.

Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

ABD'yi 3-2 mağlup etti.

Böylece ay-yıldızlı ekip son 6 karşılaşmasında 1 galibiyet alırken 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İtalya deplasmanı, millilerin bu kötü seriyi sonlandırması açısından da büyük önem taşıyor.

ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI

A Milli Takım'da İtalya karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Belçika maçında sarı kart gören Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya karşısında forma giyemeyecek.

İki futbolcu da izinli olarak milli takım kampından ayrıldı. Daha önce Orkun Kökçü de ayak parmağındaki ağrılar nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını yine Polonya'dan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk görev yapacak. AVAR görevini ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fähndrich üstlenecek.