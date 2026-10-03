Hırvatistan-İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta gözler Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasına çevrildi. Peki Hırvatistan-İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte müsabakanın tüm yayın detayları...
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Hırvatistan ve İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan Hırvatistan-İngiltere maçı hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
HIRVATİSTAN-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanacak Hırvatistan-İngiltere karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.
HIRVATİSTAN-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasını Türkiye'de A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
3'ER PUANLI İKİ EKİP KARŞI KARŞIYA
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta 3 puanlı iki ekip sahada olacak.
Hırvatistan gruptaki ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederken, 2. maçında İspanya'ya 4-1 yenildi.
İngiltere ise ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olurken ve 2. maçında Çekya'yı 2-0 mağlup etti.