Hırvatistan-İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta gözler Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasına çevrildi. Peki Hırvatistan-İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte müsabakanın tüm yayın detayları...