Fransa-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta gözler grubumuzda oynanacak Fransa-İtalya maçına çevrildi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak mücadelede 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Fransa, İtalya'yı konuk edecek. Horozlar zorlu maçtan da galip ayrılarak 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Grubun ikinci maçında A Milli Takımımızı 4-1'lik skorla mağlup eden İtalya ise yükselişini sürdürmek istiyor. Peki Fransa-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...