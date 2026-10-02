CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Fransa-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta gözler grubumuzda oynanacak Fransa-İtalya maçına çevrildi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak mücadelede 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Fransa, İtalya'yı konuk edecek. Horozlar zorlu maçtan da galip ayrılarak 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Grubun ikinci maçında A Milli Takımımızı 4-1'lik skorla mağlup eden İtalya ise yükselişini sürdürmek istiyor. Peki Fransa-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

Giriş Tarihi:
Fransa-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa-İtalya maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile İtalya kozlarını paylaşıyor. 3'te 3 yapan ev sahibi Fransa kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. İtalya ise zorlu deplasmandan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fransa-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

FRANSA-İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FRANSA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Fransa-İtalya karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

FRANSA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya-Karadağ karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

#İtalya #Karadağ
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Letonya-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sonraki Haber
Letonya-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?