Fransa-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta gözler grubumuzda oynanacak Fransa-İtalya maçına çevrildi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak mücadelede 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Fransa, İtalya'yı konuk edecek. Horozlar zorlu maçtan da galip ayrılarak 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Grubun ikinci maçında A Milli Takımımızı 4-1'lik skorla mağlup eden İtalya ise yükselişini sürdürmek istiyor. Peki Fransa-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile İtalya kozlarını paylaşıyor. 3'te 3 yapan ev sahibi Fransa kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. İtalya ise zorlu deplasmandan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fransa-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...
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FRANSA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Fransa-İtalya karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
FRANSA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Letonya-Karadağ karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.