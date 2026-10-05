İtalya-Türkiye maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadele ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte İtalya-Türkiye maçı canlı izleme ekranı ve tüm yayın bilgileri.

İtalya-Türkiye maçını takip etmek için tıklayınız...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya konuk oluyor. Ay-yıldızlı ekip, geride kalan üç karşılaşmadan puan çıkaramazken zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermek istiyor. Futbolseverler ise kritik karşılaşma öncesinde arama motorlarında "İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi?", "İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda?", "İtalya Türkiye maçı saat kaçta?" ve "İtalya Türkiye maçı canlı izle" sorgularını araştırıyor. İşte karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve resmi canlı yayın bilgileri...

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya-Türkiye karşılaşması Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Türkiye maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya-Türkiye maçı ATV ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. TSİ 21.45'te başlayacak mücadele İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak. #BizimÇocuklar🇹🇷 | #NationsLeague | #UNL | #ITATUR | @btcturk — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 5, 2026

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

İtalya-Türkiye maçını internet üzerinden takip etmek isteyenler için ATV'nin resmi canlı yayın ekranı bulunuyor.

ATV canlı yayın: ATV Canlı Yayın ekranı

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HD CANLI İZLE

Futbolseverler karşılaşmayı ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın seçeneğiyle takip edebilir. Resmi yayın ekranı bilgisayar, cep telefonu, tablet ve Smart TV gibi farklı cihazlardan erişime açık.

İnternette yer alan resmi olmayan "canlı maç izle", "HD maç izle" veya korsan yayın bağlantılarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. En güvenli seçenek, karşılaşmayı resmi yayıncı ATV üzerinden takip etmek.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya-Türkiye maçı, İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, zorlu İtalya deplasmanında UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçına çıkacak.

TÜRKİYE İLK PUANLARININ PEŞİNDE

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk üç maçında istediği sonuçları alamadı. Ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından Türkiye grupta henüz puanla tanışamadı. Milliler, İtalya karşısında hem ilk puanlarını almak hem de rakibine karşı ilk maçtaki 4-1'lik yenilginin rövanşını elde etmek istiyor.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI HD İZLE

⚽ İtalya 🇮🇹 - Türkiye 🇹🇷 🕘 Bu akşam 21.45 📺 #atv 🏟️ Renato Dall'Ara Stadyumu #Türkiye #İtalya #UEFA https://t.co/cQN6X9hC5N — atv (@atvcomtr) October 4, 2026