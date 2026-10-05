Karadağ-Ermenistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'taki mücadele 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak Karadağ-Ermenistan maçının detayları merak ediliyor. İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

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UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. C Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Karadağ ile Ermenistan, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı ilk üç maçta 9 puan toplayan Karadağ, liderlik koltuğunda bulunuyor. Ermenistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler özellikle "Karadağ-Ermenistan maçı hangi kanalda?" ve "Karadağ-Ermenistan maçı saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor. Karadağ-Ermenistan maçı bilgileri haberimizde...

KARADAĞ-ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karadağ-Ermenistan maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Stadyumu'nda oynanacak.

KARADAĞ-ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağ-Ermenistan maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

KARADAĞ, GRUPTA KAYIPSIZ İLERLİYOR

Karadağ, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta oldukça iyi bir başlangıç yaptı. İlk üç maçında 3 galibiyet alan Karadağ, 9 puanla grubun zirvesinde bulunuyor. Takım bu karşılaşmalarda 7 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Mirko Vucinic yönetimindeki Karadağ, turnuvanın ilk bölümünde Kıbrıs'ı 2-1 mağlup etti. Ardından Ermenistan karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Karadağ'ın bir sonraki maçında ise Letonya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet dikkat çekti.

KARADAĞ'IN HEDEFİ 4'TE 4

Karadağ, Ermenistan karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde gruptaki liderliğini daha da sağlamlaştıracak. Vucinic'in öğrencileri, son dönemde aldığı sonuçlarla da dikkat çekiyor. UEFA'nın form verilerine göre Karadağ'ın son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet bulunuyor. Ev sahibi ekip açısından en dikkat çekici noktalardan biri ise galibiyetlere rağmen savunmada zaman zaman yaşanan problemler. Karadağ, son dönemde rakip fileleri bulmakta başarılı olsa da kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

ERMENİSTAN ÇIKIŞ ARIYOR

Ermenistan ise Karadağ karşısına zor bir dönemin ardından çıkacak. Gruptaki ilk üç maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Ermenistan'ın 3 puanı bulunuyor. Takım 4 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

KARADAĞ-ERMENİSTAN MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA)