Hollanda ile Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. 5 puanla ikinci sırada bulunan Hollanda, 0 puanla son sırada yer alan Sırbistan'ı konuk edecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın başlama saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İşte Hollanda - Sırbistan maçı öncesi tüm gelişmeler...

Hollanda - Sırbistan maçını izlemek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Hollanda ile Sırbistan, 4 Ekim Pazar günü kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde futbolseverler, "Hollanda - Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Hollanda - Sırbistan maçı ne zaman?" ve "Hollanda - Sırbistan A Spor canlı izle" aramalarını hızlandırdı. Peki Hollanda - Sırbistan maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi, stadyumu ve maç öncesi son gelişmeler...

HOLLANDA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Hollanda - Sırbistan maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

HOLLANDA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Hollanda - Sırbistan maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

HOLLANDA ZİRVE YARIŞINDA AVANTAJ PEŞİNDE

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynadığı üç karşılaşmanın ardından 5 puanla ikinci sırada bulunuyor. Turnuvaya Almanya karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Hollanda, ardından Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Turuncular, son maçında ise Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı.

Üç maç sonunda 5 puana ulaşan Hollanda, lider Yunanistan'ın iki puan gerisinde yer alıyor. Bu nedenle Sırbistan karşısında alınacak üç puan Hollanda açısından büyük önem taşıyor. Hollanda, 4 Ekim'deki mücadelenin ardından kasım ayında Yunanistan ve Almanya ile karşılaşacak.

HOLLANDA, SIRBİSTAN'I BİR KEZ DAHA MAĞLUP ETMEK İSTİYOR

İki takım, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce bir kez karşı karşıya geldi. 27 Eylül'de Sırbistan'ın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Hollanda 2-1 kazandı. Hollanda Futbol Federasyonu'nun resmi maç sayfasında da iki takımın önceki karşılaşmasında Hollanda'nın 2-1'lik galibiyeti bulunuyor.

Bu kez kendi sahasında Sırbistan'ı ağırlayacak olan Hollanda, rakibini bir kez daha mağlup ederek zirve yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

SIRBİSTAN'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Sırbistan ise A Ligi 2. Grup'ta istediği sonuçları alamadı. Veljko Paunovic yönetimindeki Sırbistan, ilk üç maçından puan çıkaramadı ve 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

Sırbistan turnuvadaki ilk maçında Yunanistan'a 2-1 mağlup oldu. Ardından Hollanda karşısında da aynı skorla sahadan yenik ayrıldı. Son olarak Almanya'ya karşı oynadığı mücadelede 2-0'lık mağlubiyet aldı. Böylece Sırbistan, gruptaki ilk üç maçını da kaybetmiş oldu.

SIRBİSTAN GALİBİYETE HASRET

Sırbistan'ın kötü serisi yalnızca UEFA Uluslar Ligi ile sınırlı değil. Ekip, Hollanda karşılaşması öncesinde üst üste aldığı mağlubiyetlerle dikkat çekiyor. Sırbistan'ın son resmi galibiyeti, 2025 yılının kasım ayında oynanan Dünya Kupası eleme maçında Letonya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Sırbistan, mart ayının sonunda Suudi Arabistan ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. Hollanda karşısında alınacak olası bir galibiyet, Sırbistan'ın hem Uluslar Ligi'ndeki kötü gidişatını değiştirmesi hem de gruptaki ilk puanlarını alması açısından önem taşıyor.

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