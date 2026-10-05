A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Negatif dönemi bitirmek istiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, önemli oyuncuların yokluğunun dezavantaj olduğunu belirtirken "Bugün ve diğer maçları da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"NEGATİF DÖNEMİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Karşılaşmaya tamamen konsantre olduklarını belirten Montella, son dönemde alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

İtalyan teknik adam, "Tabii ki full konsantre ve hazırız. Negatif bir dönemden geliyoruz ve üzgünüz. En iyi şekilde performans vermek ve bu negatif dönemi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN KAZANMAK İSTİYORUZ"

İtalya karşısında galibiyet hedeflediklerini vurgulayan Montella, kalan maçlarda da aynı hedef doğrultusunda mücadele edeceklerini belirtti.

Montella, "Bugün kazanmak istiyoruz, diğer kalan maçları da kazanmak istiyoruz." dedi.



İtalyan çalıştırıcı, "Uluslar Ligi'nde yola çıkarken Hakan, Orkun, Kenan'ın sakatlıkları ve devamında Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın olmaması takımı ne kadar etkiledi? Takımı ne kadar etkiledi bunlar?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Bu tarz oyuncular, kendi takımlarının seviyesini belirleyen oyuncular. Bu seviyede onların olmaması bir dezavantaj ama diğer oyuncuların deneyim kazanmasını sağlıyor bu. Uluslar Ligi'nden sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz, bizim hedefimiz bu ama bugün ve diğer maçları da kazanmak istiyoruz."