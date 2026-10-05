Milli Takımımızın İtalya maçı ilk 11'i belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya konuk oluyor. Ay-yıldızlı ekip, geride kalan üç karşılaşmadan puan çıkaramazken zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermek istiyor. ATV'den şifresiz yayınlanan bu kirik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya konuk oluyor. Ay-yıldızlı ekip, geride kalan üç karşılaşmadan puan çıkaramazken zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermek istiyor. ATV'den şifresiz yayınlanan bu kirik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



İTALYA-TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!



İTALYA-TÜRKİYE İLK 11'LER



İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.



Türkiye: Uğurcan, Abdülkerim, Ozan, Zeki, Eren, Salih, İsmail, Ferdi, Aral, İrfan Can, Yunus.



MONTELLA VE BARTUĞ'UN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İtalya-Türkiye maçı TSİ 21:45 başladı. Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.



İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?



İtalya-Türkiye maçı, İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takım, zorlu İtalya deplasmanında UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçına çıkacak.



TÜRKİYE İLK PUANLARININ PEŞİNDE



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk üç maçında istediği sonuçları alamadı. Ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Türkiye grupta henüz puanla tanışamadı. Milliler, İtalya karşısında hem ilk puanlarını almak hem de rakibine karşı ilk maçtaki 4-1'lik yenilginin rövanşını elde etmek istiyor.



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