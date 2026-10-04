UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Yunanistan, sahasında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Yunanistan lider durumda bulunurken, Almanya ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yunanistan-Almanya karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Yunanistan ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Yunanistan ilk üç maçında Sırbistan'ı 2-1, Almanya'yı 1-0 mağlup ederken, Hollanda ile 2-2 berabere kaldı. Almanya ise Hollanda ile 1-1 berabere kaldı, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti ve sahasında Yunanistan'a 1-0 yenildi. Yunanistan, Almanya karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

YUNANİSTAN-ALMANYA MAÇINI A2'DEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

YUNANİSTAN-ALMANYA İLK 11'LER

Yunanistan: Tzolakis, Saliakas, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas, Masouras, Kourbelis, Zafeiris, Kyziridis, Pavlidis, Ioannidis



Almanya: Urbig, Treu, Thiaw, Anton, Raum, Karl, Pavlovic, Bischof, Scherhant, Wirtz, Burkardt

YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yunanistan ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 4. hafta mücadelesi saat 21.45'te oynanıyor. Karşılaşmaya Selanik'teki Toumba Stadyumu ev sahipliği yapıyor.

YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan-Almanya karşılaşmasını A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.