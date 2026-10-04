UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 4. haftasında Portekiz, sahasında Norveç ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkaran Portekiz lider durumda bulunurken, Norveç ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Portekiz-Norveç karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta lider Portekiz ile Norveç kozlarını paylaşıyor. Portekiz ilk üç maçında Galler'i 1-0, Norveç'i 2-1 ve Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek 9 puan topladı. Norveç ise Danimarka'yı 3-1 mağlup ederken Portekiz'e 2-1, Galler'e ise 2-1 yenildi. Portekiz, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

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PORTEKİZ-NORVEÇ İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Palhinha, Conceiçao, Vitinha, Fernandes, Ramos, Felix



Norveç: Selvik, Aursnes, Ajer, Ostigard, Wolfe, Berg, Berge, Schjelderup, Odegaard, Nusa, Haaland

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz ile Norveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup 4. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşmaya Porto'daki Estádio do Dragão ev sahipliği yapıyor.

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Norveç karşılaşması A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.