UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Hollanda, sahasında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 3 maçta 5 puan toplayan Hollanda ikinci sırada yer alırken, Sırbistan ise puansız olarak son sırada bulunuyor. Hollanda-Sırbistan karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Hollanda ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Hollanda ilk maçında Almanya ile 1-1 berabere kalırken, Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti ve son olarak Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı. Sırbistan ise Yunanistan'a 2-1, Hollanda'ya 2-1 ve Almanya'ya 2-0 mağlup oldu. Hollanda, sahasında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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HOLLANDA-SIRBİSTAN İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven, Gravenberch, Veerman, Reijnders, Summerville, Lang, Meerdink

Sırbistan: Savic, Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic, Stankovic, Lukic, Samardzic, Cvetkovic, Tadic

HOLLANDA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda ile Sırbistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 4. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşmaya Philips Stadion ev sahipliği yapıyor.

HOLLANDA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda-Sırbistan karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.