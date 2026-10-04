Roberto Mancini'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye’nin kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, “Yapılmaması gereken hata kesinlikle Türkiye’nin kolay bir rakip olduğunu düşünmek olur. Onları hafife almak gerçekten bir hata olur” dedi.

İtalya Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, mücadele öncesinde teknik direktör Roberto Mancini ile milli futbolcu Nicolo Barella basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ'

Yoğun maç takvimi nedeniyle Türkiye karşısında kadroda değişikliklere gidebileceklerini söyleyen Roberto Mancini, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu ifade etti. İtalyan teknik adam, "Oyuncularım bugüne kadar gerçekten ellerinden geleni yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Sadece 2 gün önce Paris'te Fransa'ya karşı oynadık. Tabii ki bir önceki maça kıyasla bazı değişiklikler yapacağız. Aynı takımla bu kadar kısa süre içerisinde yeniden sahaya çıkmak oyuncular için yorucu olabiliyor. Bu nedenle rotasyonu kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ÇOK İYİ OYUNCULARDAN OLUŞUYOR'

Türkiye'nin Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda sahaya çıkacak olmasının İtalya açısından avantaj oluşturup oluşturmayacağı sorulan Mancini, ay-yıldızlı ekibin önemli oyunculara sahip olduğunu dile getirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Türkiye ile önemli işler gerçekleştirdiğini belirten Mancini, "Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum. Çok iyi oyunculardan oluşuyor. Montella'nın özellikle takımı Dünya Kupası'na götürme başarısı göstererek çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. Şu anda zor bir dönemden geçiyorlar. Bazı önemli oyuncularından yoksun olarak karşımıza çıkacaklar ancak buna rağmen zor bir maç olacak" diye konuştu.

'KOLAY BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNMEMELİYİZ'

Türkiye karşılaşmasına doğru şekilde yaklaşmaları gerektiğinin altını çizen İtalyan teknik adam, rakiplerini küçümsemelerinin en büyük hata olacağını söyledi. Mancini, "Yapılmaması gereken hata kesinlikle Türkiye'nin kolay bir rakip olduğunu düşünmek olur. Türkiye'nin Belçika mağlubiyetinden geldiğini hatırlamamız gerekiyor. Onları hafife almak gerçekten bir hata olur. Dolayısıyla bunun basit ve kolay bir maç olacağını düşünmemeliyiz" dedi.

'TÜRKİYE HAKKINDAKİ FİKRİM DEĞİŞMEDİ'

Grubun ikinci maçında Türkiye'yi 4-1 mağlup etmelerine rağmen ay-yıldızlı ekiple ilgili düşüncelerinin değişmediğini ifade eden Mancini, "Ben kesinlikle fikrimi değiştirmedim. Özellikle teknik özellikleri çok üst seviyede olan oyunculara sahip bir takım olduğunu düşünüyorum. Şu anda işlerin yolunda gitmediği bir dönemden geçiyorlar. Özellikle Dünya Kupası'nda gerçekten büyük bir talihsizlik yaşadıklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'BARELLA: HAKAN LİDER BİR OYUNCU'

İtalya Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu Nicolo Barella ise Inter'den takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi maçlarında forma giyememesini değerlendirdi. Hakan Çalhanoğlu'nun hem kalitesi hem de liderliğiyle önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Barella, "Şüphesiz Hakan gerçekten büyük bir oyuncu. Kendisini önce rakip olarak tanıdım, ardından takım arkadaşı olarak oynama şansı buldum. O lider bir oyuncu. Takım arkadaşları onun liderliğinin eksikliğini hissedecektir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE REAKSİYON GÖSTERMEK İSTEYECEK'

Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğuna rağmen Türkiye'nin kadrosunda önemli isimler bulunduğuna dikkat çeken Barella, karşılaşmanın kendileri açısından kolay geçmesini beklemediğini söyledi.

Barella, "Türkiye'de başka kaliteli oyuncular da var. Bildiğiniz üzere bu bir takım oyunu. Türkiye'de aynı şekilde liderlik rolü üstlenebilecek çok kaliteli oyuncular bulunuyor. Bizim için şüphesiz kolay bir maç olmayacak. Türkiye özellikle son aldığı sonuçlardan sonra yara almış şekilde karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bunun aksini yapabileceklerini göstermek isteyecekler" diye konuştu.