İşte A Milli Futbol Takımımızın, İtalya karnesi!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak. İşte zorlu mücadele öncesi millilerin, İtalya karnesi... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında 5 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak.

İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi.

Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 12 yenilgi yaşadı. Kalesinde 33 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Ay-yıldızlı ekip geçtiğimiz hafta İtalya ile Bursa'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçını 4-1 kaybetti.



BOLOGNA'DA ÜÇÜNCÜ MAÇ

İki ülke A milli futbol takımları, Bologna'da 3. kez karşı karşıya gelecek.

Bologna'da iki yıl önce oynanan özel maç golsüz eşitlikle sona erdi.



EN FARKLI YENİLGİ BOLOGNA'DA

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1962'de Bologna'da aldı.

1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.