Bosna Hersek-İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta gözler Bosna Hersek-İsveç karşılaşmasına çevrildi. Ülke futbolunun en büyük efsanelerinden Edin Dzeko'nun milli formaya veda edeceği maçta grubun yenilgisiz iki takımı kozlarını paylaşacak. Peki Bosna Hersek-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

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Bosna Hersek ve İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen efsane futbolcu Edin Dzeko'nun milli takıma veda edeceği Bosna Hersek-İsveç maçı hangi kanalda?

BOSNA HERSEK-İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta oynanacak Bosna Hersek-İsveç karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

BOSNA HERSEK-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bosna Hersek-İsveç karşılaşmasını Türkiye'de A Para ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.



EDİN DZEKO MİLLİ FORMAYA VEDA EDİYOR



Ülkemizde Fenerbahçe'de forma giymiş, ülke futbolunun en ikonik isimlerinden Edin Dzeko, İsveç maçı ile beraber milli formaya veda ediyor. Bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'na gitme başarısı gösteren Bosna Hersek'in kaptanlığını yapan Edin Dzeko, milli takım kariyerinde 151 maça çıktı. Bu maçlarda 73 gol 31 asistlik katkı vererek Bosna Hersek milli takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

YENİLGİSİZ İKİ EKİP KARŞI KARŞIYA

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yenilgisiz olan iki ekip kozlarını paylaşacak. Bosna Hersek gruptaki ilk maçında Polonya ile berabere kalırken, 2. maçında Romanya'yı mağlup etti.

İsveç ise ilk maçında Romanya'yı, 2. maçında ise Polonya'yı mağlup etti.



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