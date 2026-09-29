Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Ay-yıldızlılar, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
A Ligi'nin ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya da 1-0 kaybeden milliler, 2. karşılaşmasından galibiyet alamadı.
TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU
A Milli Futbol Takımı'nın, İtalya ile Bursa'da oynadığı karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerin tamamı doldu.
MONTELLA'YA TEPKİ
A Milli Futbol Takımı'nın, Bursa'da İtalya'ya farklı mağlup olduğu maçta stadyumdaki taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdi.
MONTELLA'DAN İSTİFA YANITI
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' soruna, "Hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız var, futbolcularıma inancımız sonuna kadar devam ediyor" diye cevap verdi.
"KARŞIMIZDA İYİ BİR TÜRKİYE VARDI" İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Türkiye'de olduğum dönemde kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Bugün çok iyi oynadık ve karşımızda iyi bir Türkiye vardı. İyi de bir teknik direktörleri var. İyi oyunumuz bugün ki skorda katkılı oldu" dedi.
Türkiye-İtalya maçının ardından İtalyan basını 4-1'lik sonucu manşetlerine taşıdı.
İŞTE İTALYAN BASININDAN YANSIYAN MANŞETLER...
ANSA: Türkiye'de başka bir İtalya.
IL FATTO QUOTIDIANI: Milletler Ligi'ndeki ikinci maç hoş bir sürpriz oldu.
CALCIOMERCATO: İtalya, Türkiye'de İspanya gibi görünüyordu ama aslında İtalya'ydı.
GAZZETTA DI PARMA: İtalya, Türkiye'de kendini affettirdi.
SKY SPORT: İtalya oyunu kontrol altına alarak açık ara kazandı
SPORT MEDIA SET: Bursa maviye büründü, İtalya Türkiye'yi 4-1 yendi.