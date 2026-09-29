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Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu. İtalyan basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile mücadele etti.

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Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Ay-yıldızlılar, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

A Ligi'nin ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya da 1-0 kaybeden milliler, 2. karşılaşmasından galibiyet alamadı.

Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU

A Milli Futbol Takımı'nın, İtalya ile Bursa'da oynadığı karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerin tamamı doldu.

Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

MONTELLA'YA TEPKİ

A Milli Futbol Takımı'nın, Bursa'da İtalya'ya farklı mağlup olduğu maçta stadyumdaki taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya yaptıkları tezahüratlarla tepki gösterdi.

Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

MONTELLA'DAN İSTİFA YANITI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' soruna, "Hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız var, futbolcularıma inancımız sonuna kadar devam ediyor" diye cevap verdi.

Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

"KARŞIMIZDA İYİ BİR TÜRKİYE VARDI"
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Türkiye'de olduğum dönemde kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Bugün çok iyi oynadık ve karşımızda iyi bir Türkiye vardı. İyi de bir teknik direktörleri var. İyi oyunumuz bugün ki skorda katkılı oldu" dedi.

Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

Türkiye-İtalya maçının ardından İtalyan basını 4-1'lik sonucu manşetlerine taşıdı.

Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

İŞTE İTALYAN BASININDAN YANSIYAN MANŞETLER...

Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

ANSA: Türkiye'de başka bir İtalya.

Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

IL FATTO QUOTIDIANI: Milletler Ligi'ndeki ikinci maç hoş bir sürpriz oldu.

Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında manşetlerde! İşte atılan başlıklar

CALCIOMERCATO: İtalya, Türkiye'de İspanya gibi görünüyordu ama aslında İtalya'ydı.

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