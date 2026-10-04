UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta üçer puana sahip Galler ile Danimarka kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Norveç'i 2-1 mağlup ederek moral bulan Galler, sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek isterken Danimarka ise rakibine karşı ikinci galibiyetini hedefliyor. Peki Galler - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri...

Galler - Danimarka maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Galler ile Danimarka, 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Grupta üçer puanı bulunan iki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Craig Bellamy yönetimindeki Galler, Norveç karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından çıkışını sürdürmenin hesaplarını yaparken, Danimarka ise rakibine karşı sezonun ikinci galibiyetini almak istiyor. Peki, Galler - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galler - Danimarka maçı canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, tarihi, saati ve maç öncesi tüm detaylar...

GALLER - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Galler - Danimarka maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Cardiff City Stadium'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

GALLER - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler - Danimarka maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALLER ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Craig Bellamy yönetimindeki Galler, UEFA Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. İlk maçında Portekiz'e 1-0 mağlup olan Galler, ardından Danimarka karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Galler, üçüncü maçında ise Norveç'i 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuç, takımın yaklaşık bir yıl sonra elde ettiği ilk galibiyet olarak öne çıktı.

Norveç karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanmayı başaran Galler, Danimarka karşısında da üç puan alarak gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

DANİMARKA RÖVANŞ PEŞİNDE

Danimarka da grupta üç puanla yoluna devam ediyor. Takım, Galler ile oynadığı önceki karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırmıştı.

Danimarka, bu kez deplasmanda oynayacağı mücadeleden de galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Galler'in Norveç karşısında aldığı galibiyet sonrasında gruptaki puan dengesi daha da kritik hale geldi. Bu nedenle Cardiff'teki mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

GALLER - DANİMARKA MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)