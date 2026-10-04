UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Ligi 3. Grup'ta lider Avusturya ile ikinci sıradaki Kosova karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise kritik mücadele öncesinde “Kosova - Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve tüm detayları.

Kosova - Avusturya maçı canlı izleme ekranı!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Kosova ile Avusturya, 4 Ekim Pazar günü kritik karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Grupta üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesinde futbolseverler, "Kosova - Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Kosova - Avusturya maçı canlı izle" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki Kosova - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta oynanacak Kosova - Avusturya maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Kosova - Avusturya maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

B Ligi 3. Grup'ta oynanan üç maçın ardından Avusturya 7 puanla lider durumda bulunuyor. Kosova ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. İrlanda da 4 puanla Kosova'yı takip ederken İsrail 1 puanla son sırada bulunuyor. Avusturya'nın üç maçta 8 gol atıp 4 gol yemesi dikkat çekiyor. Kosova ise üç karşılaşmada 2 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Bu nedenle Priştine'de oynanacak mücadele, hem zirve yarışını hem de gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

KOSOVA'NIN HEDEFİ LİDER AVUSTURYA KARŞISINDA PUAN

Kosova, Uluslar Ligi'nin ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Ancak ikinci maçta Avusturya'ya 3-1 kaybetti. Üçüncü karşılaşmada ise İsrail ile golsüz berabere kaldı.

Böylece üç maç sonunda 4 puana ulaşan Kosova, grupta ikinci sıraya yerleşti. Ev sahibi ekip, Avusturya karşısında alacağı galibiyetle hem rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmayı hem de liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Kosova açısından karşılaşmanın bir diğer önemli başlığı ise Vedat Muriqi olacak. Fenerbahçe forması giyen golcü oyuncu, takımının hücumdaki en önemli silahlarından biri olarak öne çıkıyor. Muriqi'nin sakatlık durumu nedeniyle son maçta forma giyememesi Kosova'nın hücum gücünü etkileyen önemli gelişmeler arasında yer aldı.

AVUSTURYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUMAK İSTİYOR

Avusturya ise B Ligi 3. Grup'ta oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. İlk maçında İsrail'i 3-1 mağlup eden Avusturya, ikinci karşılaşmada Kosova'yı yine 3-1'lik skorla geçti. Üçüncü maçında ise İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

Üç maçta 7 puan toplayan Avusturya, Kosova deplasmanından da puanla dönerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Ralf Rangnick'in öğrencileri, gruptaki en üretken takımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Avusturya'nın üç maç sonunda 8 gol kaydetmesi, takımın hücum gücünü ortaya koyuyor.

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI ÖNCESİ SAKAT VE EKSİKLER

Avusturya'da teknik direktör Ralf Rangnick'in kadro tercihlerinde bazı önemli eksikler bulunuyor. David Alaba'nın kadroda yer almaması ve Marcel Sabitzer'in milli takım görevine ara vermesi Avusturya açısından dikkat çeken gelişmeler arasında.

Buna karşın Konrad Laimer'in sakatlığını atlatarak forma giymesi teknik heyetin elini güçlendiren gelişmelerden biri oldu. Michael Gregoritsch de sakatlığını geride bırakarak takımına katkı vermeye devam ediyor.

Kosova cephesinde ise gözler özellikle Vedat Muriqi'nin durumunda olacak. Golcü oyuncunun forma giyip giyemeyeceği, karşılaşmanın hücum planı açısından büyük önem taşıyor.

KOSOVA - AVUSTURYA REKABETİNDE SON DURUM

İki takım arasındaki son karşılaşmada Avusturya sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. UEFA'nın maç verilerine göre iki ülke arasındaki rekabette Avusturya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Kosova ise bu kez kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alarak rakibinden rövanşı almak istiyor.

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