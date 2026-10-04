UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta lider durumda bulunan Yunanistan, 4. hafta maçında Almanya'yı konuk edecek. İlk karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Yunanistan, sahasında da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki Yunanistan - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri...

Yunanistan - Almanya maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta lider durumda bulunan Yunanistan, 4. hafta maçında Almanya'yı sahasında konuk edecek. Ivan Jovanovic yönetimindeki Yunanistan, grupta çıktığı üç maçta 7 puan toplayarak zirveye yerleşirken, Almanya 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İlk karşılaşmada Almanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Yunanistan, rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Peki Yunanistan - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yunanistan - Almanya maçı canlı izle araması yapan futbolseverler karşılaşmayı nereden takip edebilecek? İşte maçın yayın bilgileri, tarihi, saati, stadyumu ve karşılaşma öncesi tüm detaylar...

YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Yunanistan - Almanya maçı 4 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan - Almanya maçı A2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

Yunanistan ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

YUNANİSTAN ZİRVEYİ KORUMAK İSTİYOR

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oldukça başarılı bir performans sergiledi. A Ligi 2. Grup'ta üç maç sonunda 7 puan toplayan Yunanistan, grubun zirvesinde yer alıyor.

Turnuvaya Sırbistan karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başlayan Yunanistan, ikinci maçında Almanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Son maçında ise Hollanda ile 2-2 berabere kalan Yunanistan, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı. Buna rağmen 7 puana ulaşan Yunanistan, Almanya karşılaşması öncesinde liderliğini sürdürüyor.

ALMANYA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Almanya ise grupta istediği istikrarı henüz yakalayamadı. İlk üç maç sonunda 4 puan toplayan Almanlar, Yunanistan karşısında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Almanya, 27 Eylül'de oynanan ilk karşılaşmada Yunanistan'a sahasında 1-0 mağlup olmuştu. Ardından 1 Ekim'de Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Almanya, bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

Julian Nagelsmann'ın ardından Almanya'nın başına geçen Jürgen Klopp yönetimindeki takım, Yunanistan deplasmanından üç puan çıkararak rakibine karşı ilk maçın rövanşını almak ve grupta üst sıralara tırmanmak istiyor.

YUNANİSTAN TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

İki takım arasındaki son karşılaşma Yunanistan açısından tarihi bir anlam taşıyor. 27 Eylül'de Almanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Yunanistan, böylece tarihinde ilk kez Almanya karşısında galibiyet elde etti. Yunanistan, Selanik'te oynanacak rövanşta da kazanarak rakibine karşı üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor.

Almanya ise ilk maçın ardından Yunanistan karşısında bu kez deplasmanda kazanarak gruptaki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Yunanistan, 3 maç sonunda 7 puanla A Ligi 2. Grup'ta lider durumda. Hollanda 5 puanla ikinci, Almanya 4 puanla üçüncü sırada bulunurken Sırbistan'ın henüz puanı bulunmuyor.

YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (TIKLA-İZLE)