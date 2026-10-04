Portekiz - Norveç maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta 9 puanla lider durumda bulunan Portekiz, 3 puanlı Norveç'i konuk ediyor. Erling Haaland'ın formasını giydiği Norveç, zorlu deplasmanda çıkış ararken Portekiz üst üste dördüncü galibiyetini hedefliyor. İşte Portekiz - Norveç maçı saati, yayın kanalı ve karşılaşma öncesi tüm detaylar...

Portekiz - Norveç maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Ligi 4. Grup'ta liderliğini sürdüren Portekiz, sahasında Norveç'i konuk ediyor. Jorge Jesus yönetiminde kusursuz bir performans ortaya koyan Portekiz, Norveç karşısında kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini almak istiyor. Cristiano Ronaldo'nun kadrodan ayrılmasıyla gündeme gelen Portekiz'de gözler Bruno Fernandes ve hücum hattında olacak. Erling Haaland önderliğindeki Norveç ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Portekiz - Norveç maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz - Norveç maçı canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve maç öncesi son gelişmeler...

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Portekiz - Norveç karşılaşması 4 Ekim 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Porto'daki Estádio do Dragão'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Portekiz - Norveç maçı Türkiye'de A Haber kanalında canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ'DE HEDEF 4'TE 4!

Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'ne oldukça etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk üç maçında üç galibiyet alan Portekiz, topladığı 9 puanla A Ligi 4. Grup'ta zirvede bulunuyor.