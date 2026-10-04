A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak İtalya maçı öncesi konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"HERKESE KARŞI KAZANMAK İSTİYORUZ"



"Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz. Maalesef Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben güzel bir sonuç alacağımıza dair ümitliyim."



"MANTIK DIŞI ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM"



"Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi'nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada."



"BENİ ÜZEN TEK KONU..."



"Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler. O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında bana 3. ligde oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler bana. 31 yaşındaki forveti kadroya almamı istediler açıkçası. Sizden ricam, futbolcularımıza destek verin. Destek verdiğinde ağır, haksız eleştiriler olduğunda nasıl ki yüzde 5, yüzde 10 performans kaybı olabilir. Desteklediğinizde tam tersi yüzde 5, yüzde 10 fazla performans verebilirler. Bu kim olursa olsun aynısını hisseder. Onlar da duygusal bir varlık bizler gibi. O yüzden en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum."



"FUTBOLUN DİNAMİKLERİNİ NET BİLİRİM"



"Çok fazla söylenti var. Bu son maçınız olsa, sonuçların istediğiniz gibi gitmediğine mi yoksa projeyi ilerletmek için daha fazla zaman verilmediğine mi üzülürsünüz?"



Vincenzo Montella: "Ben profesyonel biri olarak çalışma isteğimi ve kazanma arzumu canlı tutan bir insanım. Kalbim de temiz. Futbolun dinamiklerini net bilirim. Her zaman şimdiki zamana odaklanırım. Genel olarak aklıma başka bir şey gelmiyor. Sadece milli takımı düşünüyorum."



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"BU SEFER FARKLI OLACAK"



"Biz iyi oyuncularız, iyi de çalıştık. İtalya'ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Onların gücünün de farkındayız. Ama bu sefer daha farklı olacağına inanıyorum. İyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz. Bizim en büyük gücümüz arkadaşlığımız, birlikteliğimiz, aile ortamımız. İşler iyi gittiğinde de böyleydi. Şu an işler belki kötü gidiyor ama biz birlik olmaya devam ediyoruz. Düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Defansif olarak fazla gol yiyoruz şu an. Bunu söylemekten çekinmiyorum ama bunun üzerine gidiyoruz. Antrenmanlarda taktiksel olarak da ona göre çalıştık."