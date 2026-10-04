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A Milli Futbol Takımı, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın İtalya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını Belçika'da gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.

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A Milli Futbol Takımı, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, rondo ve çeviklik çalışmaları yapıldı.

Taktik ve duran top uygulamaları üzerinde durulan idman, taktik oyun ile sona erdi.

Dizindeki ağrı sebebiyle kamp döneminde yapılan bir antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu, aynı bölgedeki şikayetinin yeniden oluşması nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

Arka adalesinde ağrısı olan Can Uzun da idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken sonrasında çalışmasına bireysel programı doğrultusunda devam etti.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da antrenmanı tribünden takip etti.

Montella ile futbolculardan Ozan Kabak, müsabakanın oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda bugün TSİ 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantı öncesi statta kısa bir yürüyüş yapacak.

#Türkiye Futbol Federasyonu #Vincenzo Montella #Emirhan Topçu #Can Uzun #İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu #Ozan Kabak #A Milli Futbol Takımı
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