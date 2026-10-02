Polonya-Romanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta gözler Polonya-Romanya karşılaşmasına çevrildi. İlk iki maçlarında 1 puan toplayan Polonya, sahasında puansız Romanya'yı ağırlayacak. Peki Polonya-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...