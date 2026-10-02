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Polonya-Romanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta gözler Polonya-Romanya karşılaşmasına çevrildi. İlk iki maçlarında 1 puan toplayan Polonya, sahasında puansız Romanya'yı ağırlayacak. Peki Polonya-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

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Polonya-Romanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya-Romanya maçını takip etmek için tıklayınız...

Polonya ve Romanya, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Polonya-Romanya maçı hangi kanalda?

POLONYA-ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta oynanacak Macaristan-Gürcistan karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

POLONYA-ROMANYAMAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya-Romanya karşılaşmasını Türkiye'de S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

İKİ EKİPTE İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta oynadıkları 2 maçta da gelip gelemeyen iki ekip, ilk galibiyetlerini almak için sahada olacak. Polonya Bosna Hersek'ten 1 puan alırken, İsveç'e mağlup olmuştu.

Romanya ise hem Bosna Hersek hem de İsveç'e mağlup olarak 0 puanda kaldı.

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