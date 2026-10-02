Letonya-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta gözler Letonya-Karadağ maçına çevrildi. 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Karadağ deplasmanda galip gelmek için sahaya çıkıyor. 1 puanla son sırada yer alan ev sahibi Letonya ise taraftarı önünde puanlar almak istiyor. Peki Letonya-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Letonya ile Karadağ kozlarını paylaşıyor. Liderlik koltuğunda oturan deplasman ekibi Karadağ kazanarak üst lige yükselmenin hesaplarını yapıyor. Letonya ise taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Letonya-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...
LETONYA - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta oynanacak Letonya-Karadağ karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 19.00'de başlayacak.
LETONYA - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Letonya-Karadağ karşılaşmasının yayıncısı bulunmamaktadır.