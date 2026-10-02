Letonya-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta gözler Letonya-Karadağ maçına çevrildi. 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Karadağ deplasmanda galip gelmek için sahaya çıkıyor. 1 puanla son sırada yer alan ev sahibi Letonya ise taraftarı önünde puanlar almak istiyor. Peki Letonya-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...