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Kuzey Makedonya-İskoçya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta gözler Kuzey Makedonya-İskoçya karşılaşmasına çevrildi. Peki Kuzey Makedonya-İskoçya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte müsabakanın tüm yayın detayları...

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Kuzey Makedonya-İskoçya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Kuzey Makedonya-İskoçya canlı takip etmek için tıklayın...


UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta gözler Kuzey Makedonya ile İskoçya arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. A Para ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekipte galip gelmek için sahaya çıkıyor. Peki Kuzey Makedonya-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tüm yayın detayları...

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Kuzey Makedonya-İskoçya MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta oynanacak Kuzey Makedonya-İskoçya karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 21.45'de başlayacak.

KUZEY MAKEDONYA-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kuzey Makedonya-İskoçya karşılaşması A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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#İspanya
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