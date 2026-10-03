Kuzey Makedonya-İskoçya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta gözler Kuzey Makedonya-İskoçya karşılaşmasına çevrildi. Peki Kuzey Makedonya-İskoçya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte müsabakanın tüm yayın detayları...
Kuzey Makedonya-İskoçya canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta gözler Kuzey Makedonya ile İskoçya arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. A Para ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekipte galip gelmek için sahaya çıkıyor. Peki Kuzey Makedonya-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tüm yayın detayları...
KUZEY MAKEDONYA-İSKOÇYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuzey Makedonya-İskoçya MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta oynanacak Kuzey Makedonya-İskoçya karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 21.45'de başlayacak.
KUZEY MAKEDONYA-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Kuzey Makedonya-İskoçya karşılaşması A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.