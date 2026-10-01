UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan ile Lihtenştayn, D Ligi 2. Grup'taki üçüncü hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk maçında Litvanya ile 1-1 berabere kalan Azerbaycan, sahasında Lihtenştayn'ı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki Azerbaycan – Lihtenştayn maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve mücadele öncesi tüm detaylar...

Azerbaycan-Lihtenştayn maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Uluslar Ligi'nde Azerbaycan ile Lihtenştayn karşı karşıya geliyor. Turnuvanın ilk haftasında Litvanya ile berabere kalan Azerbaycan, Lihtenştayn karşısında 3 puan arıyor. İki takım daha önce beş kez karşılaşırken Azerbaycan bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Peki Azerbaycan – Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin tüm bilgiler...

AZERBAYCAN – LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup'ta Azerbaycan ile Lihtenştayn karşı karşıya gelecek. Azerbaycan – Lihtenştayn maçı 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

AZERBAYCAN – LİHTENŞTAYN MAÇI SAAT KAÇTA?

Azerbaycan – Lihtenştayn maçı saat 19.00'da başlayacak.

AZERBAYCAN – LİHTENŞTAYN MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerbaycan ile Lihtenştayn maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

AZERBAYCAN – LİHTENŞTAYN MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Azerbaycan, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ne Litvanya karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Ev sahibi ekip, bu maçta sahadan bir puanla ayrıldı.

Lihtenştayn ise turnuvadaki ilk maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Lihtenştayn, Azerbaycan karşısında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

UEFA'nın güncel fikstürüne göre Azerbaycan, Litvanya karşısındaki beraberliğin ardından Lihtenştayn ile karşılaşacak ve dört gün sonra yeniden Litvanya'yı ağırlayacak.

AZERBAYCAN'IN HEDEFİ İLK GALİBİYET

2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden D Ligi'ne düşen Azerbaycan, yeni sezonda yeniden üst lige yükselme hedefiyle mücadele ediyor.

Azerbaycan, 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez D Ligi'nde yer alıyor. Takımın teknik direktörlüğünü Aykhan Abbasov yapıyor.

İlk maçında Litvanya karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Azerbaycan, Lihtenştayn karşısında sahadan üç puanla ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

LİHTENŞTAYN İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Lihtenştayn ise UEFA Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.

İlk maçında Litvanya karşısında 2-0 mağlup olan Lihtenştayn, Azerbaycan deplasmanında puan veya puanlar almak için mücadele edecek.

UEFA'nın form tablosunda Lihtenştayn'ın son dönemdeki performansı da dikkat çekiyor. Takım, Azerbaycan karşılaşması öncesinde üst üste mağlubiyetler aldı.

AZERBAYCAN – LİHTENŞTAYN REKABETİNDE ÜSTÜNLÜK KİMDE?

Azerbaycan ile Lihtenştayn daha önce beş kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Azerbaycan'ın 3 galibiyeti, Lihtenştayn'ın 1 galibiyeti bulunurken, taraflar 1 kez de berabere kaldı.

İki takım arasındaki son karşılaşma ise Şubat 2013'te oynandı. Azerbaycan, hazırlık maçında Lihtenştayn'ı 1-0 mağlup etti. UEFA'nın resmi verilerine göre iki takımın önceki beş karşılaşmasında Azerbaycan 8 gol atarken, Lihtenştayn 2 gol kaydetti.

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