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İzlanda evinde zorlanmadı

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta İzlanda, evinde Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İzlanda evinde zorlanmadı

UEFA Uluslar C Ligi'nde İzlanda ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri Orri Oskarsson (2) ve Mikael Ellertsson kaydetti.

Öte yandan İzlanda'da Orri Oskarsson, bir penaltı atışından yararlanamadı.

İzlanda bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Bulgaristan 1 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

İzlanda evinde zorlanmadı - 1 İzlanda 3-0 Bulgaristan | MAÇ ÖZETİ

#Bulgaristan #İzlanda
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