İzlanda evinde zorlanmadı
UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta İzlanda, evinde Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
UEFA Uluslar C Ligi'nde İzlanda ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri Orri Oskarsson (2) ve Mikael Ellertsson kaydetti.
Öte yandan İzlanda'da Orri Oskarsson, bir penaltı atışından yararlanamadı.
İzlanda bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Bulgaristan 1 puanda kaldı.
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