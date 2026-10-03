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İspanya-Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta gözler İspanya-Çekya karşılaşmasına çevrildi. Peki İspanya-Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte müsabakanın tüm yayın detayları...

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İspanya-Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta gözler İspanya ile Çekya arasında oynanacak maça çevrildi. Yoluna 2'de 2 ile devam eden İspanyollar A Haber'de canlı ve şifresiz yayınlanacak maçta galip gelmek istiyor. Çekya ise zorlu deplasmanda sürprize imza atmak için sahaya çıkıyor. Peki İspanya-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

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İspanya-Çekya MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 21.45'de başlayacak.

İSPANYA-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya-Çekya karşılaşması A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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#A Haber #İspanya
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