Rey Manaj'ın golü Finlandiya karşısında Arnavutluk'a yetmedi!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Finlandiya, Arnavutluk'u 2-1 yendi.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Finlandiya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Helsingin Olympiastadion'da oynanan maçta Finlandiya, Arnavutluk'u 2-1 yendi.

Finalndiya'nın golleri 26 ve 71. dakikalarda Leo Walta'dan gelirken Arnavutluk'un golünü 4. dakikada Rey Manaj attı. 22. dakikada Arnavutluk forması giyen Etrit Berisha kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Finlandiya, üç maç sonunda 7 puan toplamış oldu. Arnavutluk ise ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı.