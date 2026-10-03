İzlanda-Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta gözler İzlanda-Bulgaristan karşılaşmasına çevrildi. Peki İzlanda-Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte müsabakanın tüm yayın detayları...
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İzlanda ve Bulgaristan, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. İzlanda-Bulgaristan maçı hangi kanalda?
İZLANDA-BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta oynanacak İzlanda-Bulgaristan karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.
İZLANDA-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İzlanda-Bulgaristan karşılaşmasını Türkiye'de S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
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