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İzlanda-Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta gözler İzlanda-Bulgaristan karşılaşmasına çevrildi. Peki İzlanda-Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte müsabakanın tüm yayın detayları...

Giriş Tarihi:
İzlanda-Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İzlanda-Bulgaristan maçını takip etmek için tıklayınız...

İzlanda ve Bulgaristan, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. İzlanda-Bulgaristan maçı hangi kanalda?

İZLANDA-BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta oynanacak İzlanda-Bulgaristan karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

İZLANDA-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda-Bulgaristan karşılaşmasını Türkiye'de S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

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#Bulgaristan #S Sport Plus #Türkiye
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