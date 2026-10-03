İzlanda-Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta gözler İzlanda-Bulgaristan karşılaşmasına çevrildi. Peki İzlanda-Bulgaristan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte müsabakanın tüm yayın detayları...