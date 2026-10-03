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İsviçre-Slovenya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta gözler İsviçre-Slovenya karşılaşmasına çevrildi. Peki İsviçre-Slovenya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte müsabakanın tüm yayın detayları...

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İsviçre-Slovenya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İsviçre-Slovenya canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta gözler İsviçre ile Slovenya arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede iki ekipte galip gelerek liderlik koltuğuna sahip olmak için sahaya çıkacak. Peki İsviçre-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tüm yayın detayları...

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İsviçre-Slovenya MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta oynanacak İsviçre-Slovenya karşılaşması 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 21.45'de başlayacak.

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İsviçre-Slovenya karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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#A Spor
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