Macaristan-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta gözler Macaristan-Gürcistan karşılaşmasına çevrildi. İlk iki maçlarında 1'er puan toplayan iki ekip Macaristan'da kozlarını paylaşacak. Peki Macaristan-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...