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Macaristan-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta gözler Macaristan-Gürcistan karşılaşmasına çevrildi. İlk iki maçlarında 1'er puan toplayan iki ekip Macaristan'da kozlarını paylaşacak. Peki Macaristan-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

Giriş Tarihi:
Macaristan-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE

Macaristan-Gürcistan maçını takip etmek için tıklayınız...

Macaristan ve Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Macaristan-Gürcistan maçı hangi kanalda?

MACARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta oynanacak Macaristan-Gürcistan karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

MACARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan-Gürcistan karşılaşmasını Türkiye'de S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

İKİ EKİPTE İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta oynadıkları 2 maçtan sadece 1'er puan alabilen iki ekip, ilk galibiyetlerini almak için sahada olacak. Macaristan gruptaki ilk maçında Ukrayna'ya mağlup olurken, 2 maçında Kuzey İrlanda ile berabere kaldı.

Gürcistan ise ilk maçında Ukrayna ile berabere kalırken, 2. maçında Kuzey İrlanda'ya mağlup oldu.

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