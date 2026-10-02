Ukrayna-Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta gözler Ukrayna-Kuzey İrlanda karşılaşmasına çevrildi. İlk iki maçlarında 4'er puan toplayan iki ekip kozlarını paylaşacak. Peki Ukrayna-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...