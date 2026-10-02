Ukrayna-Kuzey İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI İZLE
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta gözler Ukrayna-Kuzey İrlanda karşılaşmasına çevrildi. İlk iki maçlarında 4'er puan toplayan iki ekip kozlarını paylaşacak. Peki Ukrayna-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...
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Ukrayna ve Kuzey İrlanda, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Ukrayna-Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda?
UKRAYNA-KUZEY İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta oynanacak Ukrayna-Kuzey İrlanda karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
UKRAYNA-KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukrayna-Kuzey İrlanda karşılaşmasının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
LİDERLİK İÇİN KARŞILAŞACAKLAR
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta oynadıkları 2 maçtan 4'er puan alan iki ekip, liderlik için sahada olacak. Ukrayna gruptaki ilk maçında Macaristan'ı mağlup olurken, 2. maçında Gürcistan ile berabere kaldı.
Kuzey İrlanda ise ilk maçında Gürcistan'ı ile mağlup ederken, 2. maçında Macaristan ile berabere kaldı.