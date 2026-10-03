İsviçre-Slovenya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. haftasında İsviçre, sahasında Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı ilk iki maçtan 6 puan çıkaran İsviçre, liderliğini sürdürmek için sahasında kazanmak istiyor. 4 puanı bulunan Slovenya ise zorlu İsviçre deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İsviçre-Slovenya karşılaşmasını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi B Ligi İsviçre ile Slovenya kozlarını paylaşıyor. İlk iki maçını kazanan ve 6 puanla lider durumda bulunan İsviçre, sahasında kazanarak zirvedeki yerini korumak isterken, 4 puanı bulunan Slovenya ise deplasmandan galibiyetle dönerek liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. İsviçre ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0, ikinci maçında İskoçya'yı 3-0 mağlup ederken, Slovenya ise İskoçya ile 0-0 berabere kalıp Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendi. İsviçre-Slovenya karşılaşmasını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...
İSVİÇRE-SLOVENYA MAÇINI A SPOR'DAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İSVİÇRE-SLOVENYA MAÇI İLK 11'LER
İsviçre: Kobel, Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Jashari, Freuler, Aebischer, Manzambi, Ndoye, Amdouni
Slovenya: Oblak, Drkusic, Bijol, David Zec, Janza, Matko, Zabukovnik, Karnicnik, Lovric, Vipotnik, Sturm
İSVİÇRE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İsviçre ile Slovenya arasındaki UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Luzern'deki Thermoplan Arena'da oynanıyor.
İSVİÇRE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.