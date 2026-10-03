İsviçre-Slovenya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. haftasında İsviçre, sahasında Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı ilk iki maçtan 6 puan çıkaran İsviçre, liderliğini sürdürmek için sahasında kazanmak istiyor. 4 puanı bulunan Slovenya ise zorlu İsviçre deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İsviçre-Slovenya karşılaşmasını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...