A Milli Futbol Takımı, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına Belçika'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Belçika-Türkiye maçına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise saha çalışması yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, çeviklik ve son vuruş çalışmalarının ardından taktik oyunla sona erdi.

Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla tamamlayacak. Ardından TSİ 17.30'da Bologna'ya gidecek A Milli Futbol Takımı'nda Montella ve bir futbolcu, mücadelenin oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek.